В новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин эпидемиолог Сергей Кравченко рассказал, как изменились показатели эффективности вакцин от коронавируса с момента изобретения до сегодняшнего дня.
«Все вакцины на сегодняшний день сохраняют свою безопасность и эффективность. Они сохраняют свою специфичность и иммуногенную эффективность гуморального и клеточного иммунитета. Это не позволяет COVID-19 убить пациента либо довести его до тяжелой степени болезни и госпитализации. Но, к сожалению, новый штамм «Дельта» повлиял на эпидемиологическую эффективность вакцин», - сообщил он.
Кравченко сказал, что из-за нового штамма «Дельта» эффективность вакцин снизилась и, к сожалению, вакцинированные пациенты могут заболеть COVID-19, но в легкой форме. Почему-то в нашей стране, в обществе и в мире люди обращают внимание исключительно на один показатель вакцины: «заболел не заболел», подчеркнул он, а медики преследуют другие цели. Вакцинопрофилактика нужна для того, считает он, чтобы пациенты избегали тяжелого течения болезни, госпитализации и смерти.
«Поэтому для медиков эпидемиологическая эффективность вакцин является основным показателем. Что произошло в Израиле, если вы обратите внимание, то на данные момент количество заболеваемости растет, но реанимационные койки пустые. Поэтому вакцина в данном случае работает. В действительности заболеваемость возрастает из-за преобладающего штамма «Дельта», граждане болеют, но легкими формами и происходят единичные случаи критических форм болезней», - резюмировал он.
Как сообщала Politeka, Кравченко назвал препараты, которыми вакцинировали его семью.
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Также Politeka писала о том, что Кравченко объяснил, что такое продромальный период.