У програмі Мирослави Бобровської «А як насправді?» лікар-епідеміолог Сергій Кравченко назвав препарати, якими вакцинували його родину.

Спершу гість програми зазначає, що насправді дуже позитивно ставиться до вакцинопрофілактики і є її прихильником. А відтак, розповідає Кравченко, сам він і вся його родина вакцинувалися всіма вакцинами, які є в Україні. «Я вакцинувався вакциною CoviShield індійського виробництва, і другу дозу отримував вакцини AstraZeneca», - повідомляє він.

Далі епідеміолог розповідає, як вакцинувалися його рідні: мати - так само, як і він, дружина – CoronaVac китайського виробництва, донька – американською Pfizer, молодший брат - американською Moderna. «Як ви розумієте, в нашій родині рішення приймаю я, кому і якою вакциною вакцинуватися», - констатує Кравченко і додає, що родина завжди бере до уваги його поради.

Принагідно епідеміолог зазначає, що векторними вакцинами є CoviShield і AstraZeneca – один ліцензійний препарат, реалізований під різними назвами з огляду на різне місце вироблення. Але загалом, каже він, вакцини однакові.

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