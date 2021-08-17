В программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» врач-эпидемиолог Сергей Кравченко назвал препараты, которыми вакцинировали его семью.

Сначала гость программы отмечает, что на самом деле очень положительно относится к вакцинопрофилактике и является ее сторонником. Следовательно, рассказывает Кравченко, он и вся его семья вакцинировались всеми вакцинами, которые есть в Украине. «Я вакцинировался вакциной CoviShield индийского производства, и вторую дозу получал вакцины AstraZeneca», - сообщает он.

Далее эпидемиолог рассказывает, как вакцинировались его родные: мать - так же, как и он, жена - CoronaVac китайского производства, дочь - американской Pfizer, младший брат - американской Moderna. «Как вы понимаете, в нашей семье решения принимаю я, кому и какой вакциной вакцинироваться», - констатирует Кравченко и добавляет, что семья всегда принимает во внимание его советы.

Попутно эпидемиолог отмечает, что векторными вакцинами являются CoviShield и AstraZeneca - один лицензионный препарат, реализованный под разными названиями учитывая разное место выработки. Но в целом, говорит он, вакцины одинаковы.

Как сообщала Politeka, Кравченко объяснил, что такое продромальный период.

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