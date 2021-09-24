В программе Андреаса Умланда «Политическая украинистика» главный редактор издательства «Дух и Литера» Национального университета Киево-Могилянская академия Леонид Финберг рассказал о феномене советского писателя Андрея Корнейчука
«Не так давно в издательстве вышла биография Андрея Корнейчука, самого популярного писателя и драматурга советского времени. Его пьесы шли во всех театра Советского союза и мира. На каком-то этапе его, как официального литератора, поставили министром иностранных дел Украинской народной республики. Понятно, что это была псевдо-государственность. Но он тут же начал разворачивать какие-то сюжеты, отстаивать какие-то интересы Украины. Через очень короткое время власти из Москвы сказали ему: «Хватит, уходи, пиши свои пьесы», - заявил Финберг.
И так было с очень многими.
«Феномен Кравчука тот же самый, и не только его. Так было фактически со всеми партийными деятелями, которые были из Украины, и которые ощущали себя украинцами. Особенно это проявилось в 20 – 30 годы, когда возрождались национальные культуры. Тогда национал-коммунисты очень много сделали для того, чтобы эти культуры состоялись. Потом их всех поубивали и выслали в ГУЛАГ. Русские националисты, в отличие от украинских, шли во власть. Так это сейчас происходит в России», - сказал он.
Издатель Алексей Синченко отметил еще один интересный момент.
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«Реконструкция КГБ началась после критики культа личности Сталина. Старый аппарат НКВД ненавидел тех, кто пришли во время Хрущева. Они все ждали, что вернется кто-то вроде Сталина. Они понимали, что приходили те, кто прошел войну, которые тоже были идеалистами во многом, хотели реформировать все это. Но идеализм иногда заканчивается на вопросе власти. Я не люблю одномерного мышления, когда говорят, что вот эти все хороши, а эти плохи. Разные были мотивации у разных людей. Даже во время следственных процессов следователи по-разному относились к подследственным. Это были интеллектуалы, люди культуры», - заключает он.
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