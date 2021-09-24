В программе Андреаса Умланда «Политическая украинистика» главный редактор издательства «Дух и Литера» Национального университета Киево-Могилянская академия Леонид Финберг рассказал о феномене советского писателя Андрея Корнейчука

«Не так давно в издательстве вышла биография Андрея Корнейчука, самого популярного писателя и драматурга советского времени. Его пьесы шли во всех театра Советского союза и мира. На каком-то этапе его, как официального литератора, поставили министром иностранных дел Украинской народной республики. Понятно, что это была псевдо-государственность. Но он тут же начал разворачивать какие-то сюжеты, отстаивать какие-то интересы Украины. Через очень короткое время власти из Москвы сказали ему: «Хватит, уходи, пиши свои пьесы», - заявил Финберг.

И так было с очень многими.

«Феномен Кравчука тот же самый, и не только его. Так было фактически со всеми партийными деятелями, которые были из Украины, и которые ощущали себя украинцами. Особенно это проявилось в 20 – 30 годы, когда возрождались национальные культуры. Тогда национал-коммунисты очень много сделали для того, чтобы эти культуры состоялись. Потом их всех поубивали и выслали в ГУЛАГ. Русские националисты, в отличие от украинских, шли во власть. Так это сейчас происходит в России», - сказал он.

Издатель Алексей Синченко отметил еще один интересный момент.

«Реконструкция КГБ началась после критики культа личности Сталина. Старый аппарат НКВД ненавидел тех, кто пришли во время Хрущева. Они все ждали, что вернется кто-то вроде Сталина. Они понимали, что приходили те, кто прошел войну, которые тоже были идеалистами во многом, хотели реформировать все это. Но идеализм иногда заканчивается на вопросе власти. Я не люблю одномерного мышления, когда говорят, что вот эти все хороши, а эти плохи. Разные были мотивации у разных людей. Даже во время следственных процессов следователи по-разному относились к подследственным. Это были интеллектуалы, люди культуры», - заключает он.

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