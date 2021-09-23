Член партии “5.10” Юрий Коновальчук в эфире “My.ua” с Екатериной Павловой рассказал, почему нужно, чтобы судьи становились карьеристами.
“В бедном обществе судьи получают крайне мало. Они берут это все только взятками. В бедном обществе мы не можем платить столько, сколько можем позволить себе платить прокурорам и следователям. Чтобы они не ходили, не бегали, не пресмыкались под разные группировки. Мне бы очень хотелось, чтобы наши судьи, прокуроры, дознаватели становились карьеристами. В хорошем смысле этого слова”, - сказал Юрий Коновальчук.
Он отметил, что человек должен заходить в эту систему, и беспокоиться, что будет с ним дальше.
“Он должен знать о своем будущем. О том, что его завтра не прижмут. Когда он начинает работать в этой системе, и что-то сделает не так — его сразу оттуда убирают, и он всегда становится подвластным этой системе. Он находится под крючком… Мы недавно встречались с одним замминистром, молодым человеком, и когда с ним общались, он говорит “Да, я получаю зарплату, но она не такая большая”. А зачем тогда вам это надо? Вы же пришли с комерции. Вы действительно успешный человек. Говорит, “Понимаете, я когда закончу службу в госорганах, я тогда наймусь в хорошую компанию”, - добавил Коновальчук.
По его словам, компании хотят видеть таких сотрудников, которые были бывшими замминистрами.
Уехавшая в Россию Лолита рассекретила размер своей пенсии: "А у Аллы Борисовны..."
Машлятина после вылета из "Танців з зірками" высказала Кухар, что думает о ее оценках: «Набросились…»
Украину снова "окутает" теплом: когда ждать отличную погоду
Судья "Танців з зірками" Чмерковский покинул Украину после третьего эфира, что случилось: "Я готов..."
Довольная Ксения Мишина проговорилась о примирении с Эллертом: "Пришла в тату-салон и..."
“Когда человек строит карьеру как судья, он будет знать, что он работает сегодня честно, завтра честно, и потом он доберется до Верховного суда, он будет получать свою заработную плату и хорошее вознаграждение при уходе на пенсию. Сегодня этого всего нет”, - подчеркнул Юрий Коновальчук.
Как сообщала Politeka, журналистка рассказала, что делать, если задерживают пенсию.
Также Politeka сообщала, что Ставнийчук заявила, что только приобрела Украина независимость — сразу началась огромная судебная реформа.