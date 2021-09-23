Член партии “5.10” Юрий Коновальчук в эфире “My.ua” с Екатериной Павловой рассказал, почему нужно, чтобы судьи становились карьеристами.

“В бедном обществе судьи получают крайне мало. Они берут это все только взятками. В бедном обществе мы не можем платить столько, сколько можем позволить себе платить прокурорам и следователям. Чтобы они не ходили, не бегали, не пресмыкались под разные группировки. Мне бы очень хотелось, чтобы наши судьи, прокуроры, дознаватели становились карьеристами. В хорошем смысле этого слова”, - сказал Юрий Коновальчук.

Он отметил, что человек должен заходить в эту систему, и беспокоиться, что будет с ним дальше.

“Он должен знать о своем будущем. О том, что его завтра не прижмут. Когда он начинает работать в этой системе, и что-то сделает не так — его сразу оттуда убирают, и он всегда становится подвластным этой системе. Он находится под крючком… Мы недавно встречались с одним замминистром, молодым человеком, и когда с ним общались, он говорит “Да, я получаю зарплату, но она не такая большая”. А зачем тогда вам это надо? Вы же пришли с комерции. Вы действительно успешный человек. Говорит, “Понимаете, я когда закончу службу в госорганах, я тогда наймусь в хорошую компанию”, - добавил Коновальчук.

По его словам, компании хотят видеть таких сотрудников, которые были бывшими замминистрами.

“Когда человек строит карьеру как судья, он будет знать, что он работает сегодня честно, завтра честно, и потом он доберется до Верховного суда, он будет получать свою заработную плату и хорошее вознаграждение при уходе на пенсию. Сегодня этого всего нет”, - подчеркнул Юрий Коновальчук.

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