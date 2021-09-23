Российские спецслужбы оказались намного сильнее украинских. Почему так происходило, преподаватель Киево-Могилянской академии, эксперт по информационным войнам и конкурентной разведке Дмитрий Золотухин рассказал в программе «Tiger news».

«Они недалеко ушли. Единственное, что в России есть единственная вертикаль, это для управления военными организациями очень хорошо. И она не меняется 20 лет. Именно поэтому у них больше денег, они управленчески сильнее нас, потому что не меняются руководители, нет качелей, как у нас. Они поступательно за 20 лет пришли к моменту, когда команда поступает – она ​​выполняется», - говорит он.

Что нужно сделать, чтобы не повторить ситуацию с армией? - спрашивает ведущий.

«Здесь размер имеет значение. К большому сожалению, борьба контентом с контентом - это борьба деньгами с деньгами. Эти все информационные проекты армии, информационные «эльфы» - это разработка литовцев. Они сказали, что если есть тролли в России, то мы будем воспитывать эльфов. И уже в 2015 году они будут волонтерить, писать комментарии, ходить сетями и убеждать присутствующих в своей правильной точке зрения, в противовес троллям, которые раскачивают ситуацию», - объясняет эксперт.

С его точки зрения, борьба контентом с контентом никуда не ведет.

«Чтобы донести свою мысль до читателей, нужно, чтобы работала большая численность людей, и их работа должна быть оплачена. И все равно, у нас никогда не будет выхода, когда мы будем пытаться соперничать с Россией или с кем-либо другим именно за контент. Единственный выход - платить меньше, а получать больше. Чтобы коэффициент полезного действия наших информационных шагов давал больше эффекта на вложенный доллар, чем в России. Например, на один вложенный доллар россияне убеждают одну бабку в Украине, мы на один вложенный доллар убеждаем десять», - заключает он.

Politeka сообщала, откуда, по словам Андрусива, в украинцах берется комплекс неполноценности и каковы его последствия.

Также Politeka сообщала, что Шишкин объяснил, чем опасны неконституционные действия власти.