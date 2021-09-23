С весны 2013 года начали выводить Россию и Украину в один контекст. Почему Украина не пользовалась такими же методами, и как СБУ прозевала эти атаки? Об этом в программе «Tiger news» рассказал преподаватель Киево-Могилянской академии, эксперт по информационным войнам и конкурентной разведке Дмитрий Золотухин

«Мы здесь становимся на достаточно хрупкий лед. Потому что нужно будет говорить о руководителях и аппарате управления. Я проработал в Службе безопасности Украины. Сначала учился в академии, затем работал с 2003 до 2009 года. Пять лет учился и пять работал. И то, что сейчас происходит, например, с реформой Службы безопасности, я общаюсь с огромным количеством офицеров, - никто в нее не верит. Все говорят: мы это слышим 20 лет», - говорит он.

Золотухин выпустился 20 лет назад лейтенантом из академии СБУ.

«За два года до моего выпуска начались разговоры о написании нового закона о СБУ. Предыдущий был написан в 1992 году. В него вносились определенные видоизменения. В 2001 начались разговоры о большом реформирования СБУ. Двадцать лет ведутся эти разговоры и никак не завершат. По какой причине? С какой целью происходит настолько мощная блокировка?», - рассуждает эксперт.

Об одной из соавторов законопроекта он говорит: «Мне импонирует то, насколько она (нардеп Марьяна Безуглая - Ред.) работоспособна. Она действительно огромный кусок работы сделала с законопроектом. То, что она говорит по поводу «вагнеровцев», я стараюсь не слушать, у меня уши болят от этого. Что бы ты ни сказал по этой теме - это «тухлая селедка». За, против - все «тухлая селедка», - резюмирует Золотухин.

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