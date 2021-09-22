Политолог Вадим Трюхан в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24” рассказал, получит ли Австралия ядерные корабли в рамках военного альянса с Соединенными Штатами Америки и Великобританией.
"Что значит ядерные корабли. Подводные атомные лодки с двигателями, работающими на ядерной энергии, производимой с ядерных установок. Это не ядерное оружие. Это совершенно другое. Это то же самое, что иметь атомную электростанцию на своей территории. Я считаю, что это каких-то серьезных преимуществ им не даст. Более того, это их несколько обременит, потому что содержание таких подводных лодок — это очень серьезная финансовая история", - сказал Трюхан.
По его словам, неизвестно, на какую сумму будет закуплено атомных лодок, речь идет о 40-65 млрд.
"Мне кажется, что в этой ситуации тех, кто выиграли, на самом деле нет. Вот, никто не выиграл. Для Австралии уровень угрозы возрос. Теперь ее однозначно воспринимают как врага не только китайцы, но и русские. Видите, она испортила в определенной степени отношения с европейцами", - добавил политолог.
Как сообщала Politeka, Бургомистренко заявил, что он сомневается, что сейчас в Украине вообще построить какой-то ядерный объект.
Внук Аллы Пугачевой, раскрывший свою болезнь, получил главную роль в театре: "Бабушка не дремлет"
Машлятина после вылета из "Танців з зірками" высказала Кухар, что думает о ее оценках: «Набросились…»
Экс-ухажер Мишиной Тригубенко ответил на вопрос о победителе новой "Холостячки": "Не хочется их обижать, но..."
Судья "Танців з зірками" Чмерковский покинул Украину после третьего эфира, что случилось: "Я готов..."
Состояние беременной невесты победителя "Голосу країни" резко ухудшилось: "Вызываю скорую"
Также Politeka сообщала, что Лазарев отметил, что разговоры о приватизации атомных активов идут уже давно.