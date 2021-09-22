Политолог Вадим Трюхан в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24” рассказал, получит ли Австралия ядерные корабли в рамках военного альянса с Соединенными Штатами Америки и Великобританией.

"Что значит ядерные корабли. Подводные атомные лодки с двигателями, работающими на ядерной энергии, производимой с ядерных установок. Это не ядерное оружие. Это совершенно другое. Это то же самое, что иметь атомную электростанцию ​​на своей территории. Я считаю, что это каких-то серьезных преимуществ им не даст. Более того, это их несколько обременит, потому что содержание таких подводных лодок — это очень серьезная финансовая история", - сказал Трюхан.

По его словам, неизвестно, на какую сумму будет закуплено атомных лодок, речь идет о 40-65 млрд.

"Мне кажется, что в этой ситуации тех, кто выиграли, на самом деле нет. Вот, никто не выиграл. Для Австралии уровень угрозы возрос. Теперь ее однозначно воспринимают как врага не только китайцы, но и русские. Видите, она испортила в определенной степени отношения с европейцами", - добавил политолог.

Как сообщала Politeka , Бургомистренко заявил, что он сомневается, что сейчас в Украине вообще построить какой-то ядерный объект .