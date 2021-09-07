Політолог Олександр Лазарєв у своєму блозі розповів, чим загрожують для України домовленості про спільне будівництво енергоблоку АЕС, досягнуті в рамках візиту нашої делегації в США між держпідприємством «Енергоатом» з американською компанією «Westinghouse electric».

Політолог розповів, що «Westinghouse» вже працює на нашому ринку, поставляє паливо для енергоблоків і проводить на АЕС не дуже безпечні експерименти з адаптації цього палива. За словами Лазарєва, це саме та компанія, для якої під Києвом в Чорнобильській зоні добудовують гігантський ядрений могильник, щоб утилізувати ці відпрацьовані відходи. Він зазначив, що раніше їх вивозили в Сибір, але тепер їх куди краще складувати під Києвом.

«Не будемо ж ми з агресором ділитися небезпечними відходами, краще у себе зберігати будемо. Вдумайтеся – могильник під серцем столиці. Але хіба це важливо, коли стоїть питання про дружбу? Також варто сказати, що компанія «Westinghouse» розглядає можливість увійти в «Енергоатом», що незабаром і станеться», - говорить Лазарєв.

Він зазначив, що експерти у сфері енергетики вже говорять, що спочатку для них віддали поставки ядерного палива, добудовують могильник, а потім «Westinghouse» буде брати участь і в виведенні блоків з експлуатації.

«Наступним етапом буде приватизація об'єктів «Енергоатому». Вдумайтеся, приватизація енергоблоків! Розмови про приватизацію атомних активів йдуть вже давно. Тому корпоратизацію «Енергоатому» з виділенням окремих об'єктів можна розглядати як підготовку до приватизації», - розповів Лазарєв.

За його словами, для цього в акурат перед вильотом делегації з Києва з'явилася інформація про законопроєкт, в якому йдеться про корпоратизацію «Енергоатому» і його, як не дивно, схвалили в Міненерго.

«Іншими словами, кращого подарунка для збанкрутілого «Westinghouse», ніж можливість контролювати 50% ринку електроенергії України і не придумаєш», - заявив Лазарєв.

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