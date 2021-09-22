Венчурный партнер TA Ventures Игорь Перция в программе «Субъективно с Яникой Мерило» призвал украинских предпринимателей и бизнесменов не уезжать из Украины и служить примером для подрастающего поколения.

«Тут надо честно говорить о том, что у тебя паспорт украинца или ты родился в Украине… Ты от этого не стал украинцем. Как мне кажется, вопрос того, где ты вырос, определяет тебя. Где ты рос в основной, начальный, средний этапы своей жизни тебя определяет», - говорит эксперт.

Перция добавил, что многие его друзья живут в США, но каждый из них идентифицирует себя как украинца, потому что прожил здесь большую часть своей сознательной жизни.

«Если ты в 18 лет уехал, всю свою жизнь живешь в Америке, строишь бизнес в Америке и у тебя девелопмент центр в 300 человек в Украине – чем ты отличаешься от обычной компании, которая аутсорсит сюда разработку? Ничем глобально. У тебя может быть украинский паспорт все еще, хотя, скорее всего, американский… Мне кажется, что здесь нужно быть честным. Мы должны выращивать людей, которые будут расти здесь и оставаться здесь», - сказал он.

По его мнению, украинские предприниматели, бизнесмены, миллионеры и миллиардеры, которые не уезжают из Украины и строят здесь экономику, должны служить примером для подрастающего поколения.

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