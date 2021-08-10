Заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Іонан у програмі Яніки Мерило «Суб’єктивно з Янікою Мерило» розповіла про важливість новітніх технологій у навчальному процесі. За її словами, це може збільшити рівень залучення дітей до навчального процесу.

«Якби в кожній школі була б гарнітура VR, то навчатися з такою гарнітурою на уроках біології чи географії було б набагато цікавіше. Ти можеш не просто на карті подивитися і почитати про Мадрид, а погуляти вулицями Мадриду», - зазначила Іонан.

За словами заступниці міністра, якби у навчальному процесі використовувались технології віртуальної реальності, тоді навчання було б цікавіше для учнів, і рівень залучення дітей у навчальний процес був би вищий.

«Є велика історія з інтерактивними дошками і з використанням власних гаджетів на уроках, наприклад смартфонів чи планшетів, як це відбувається в інших країнах. Ми зараз розбудовуємо фундамент, який має розквітати у найближчі декілька років», - підкреслила Іонан.

На думку гостя програми, новітні технології можуть значно покращити процес навчання в Україні. За її словами, зараз держава займається розвитком саме технологій для навчання і у найближчий час ми можемо побачити розквіт цієї тенденції.

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