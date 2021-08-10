Заместитель министра цифровой трансформации Валерия Ионан в программе Яники Мерило «Субъективно с Яникой Мерило» рассказала о важности новейших технологий в учебном процессе. По ее словам, это может увеличить уровень привлечения детей к учебному процессу.

«Если бы в каждой школе была бы гарнитура VR, то учиться с такой гарнитурой на уроках биологии или географии было бы гораздо интереснее. Ты можешь не просто на карте посмотреть и почитать о Мадриде, а погулять по улицам Мадрида», - отметила Ионан.

По словам заместителя министра, если бы в учебном процессе использовались технологии виртуальной реальности, тогда обучение было бы интереснее для учащихся, и уровень вовлечения детей в учебный процесс был бы выше.

«Есть большая история с интерактивными досками и с использованием собственных гаджетов на уроках, например смартфонов или планшетов, как это происходит в других странах. Мы сейчас развиваем фундамент, который должен расцветать в ближайшие несколько лет», - подчеркнула Ионан.

По мнению гостя программы, новейшие технологии могут значительно улучшить процесс обучения в Украине. По её словам, сейчас государство занимается развитием именно технологий для обучения, и в ближайшее время мы можем увидеть расцвет этой тенденции.

Как сообщала Politeka, Фурса объяснил, почему в комиссиях по отбору судей должны быть международные эксперты.

Также Politeka публиковала слова Фурсы, что реформа корпоративного управления – это идея, которая появилась после Майдана.