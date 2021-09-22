Завтра, 23 сентября, в Киевсовете будет рассматриваться передача земли под ЖК «Aston Park» компании «Марго». Об этом сообщил один из инвесторов, который вложил деньги в этот ЖК.

Как сообщает объединение инвесторов, которые вложились в этот дом, завтра (23.09) на сессии Киевсовета произойдет очередное рассмотрение, принимать ли решение по поводу передачи земли компании «Марго».

По информации издания «КиевVласть» уже в третьем квартале 2008 года строительство ЖК «Aston Park» было заморожено на стадии заливки фундамента и бетонной конструкции дома до 3 этажа – якобы по причине нехватки средств.

Как сообщает «КиевVласть», 9 февраля 2011 года между ОАО «АК “Киевреконструкция», ООО «Марго Инвестбуд» и ООО «Марго» был заключен договор купли-продажи имущественных прав. Последняя компания должна была получить имущественные права на объект незавершенного строительства по ул. Соломенской, 17-А. За это ООО «Марго» должно было заплатить владельцам этого имущества 15 млн гривен. В дальнейшем, решением от 7 декабря 2011 года Хозяйственный суд Киева признал за ООО «Марго» право собственности на указанный объект.

«10 лет депутаты Киевсовета отказывались от «предложений» Марго решить вопрос с землей. Но сейчас ООО «Марго» похоже, удалось «найти подход» к депутатам текущего созыва», - комментирует инвестор Вселовод Клищ.

Как сообщает Politeka, Гадюкин сказал: «Киевзеленбуд» спиливает дерево, потому что оно над дорогой, и не важно, что оно не падает.

Также Politeka публиковала слова Попенко: Сколько в Украине домов требующих капитального ремонта, точно никто не знает.