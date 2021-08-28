У новому випуску програми «Головне» на каналі «my.ua» з блогером Катериною Павловою глава союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповів про долю українських житлових будинків, які потребують капітального ремонту.

«Скільки в Україні будинків потребують капітального ремонту, точно ніхто не знає, останній раз їх рахували до 2013 року і їхня кількість становила 230 тисяч. Мінрегіон називає цифру 180 тисяч будинків. Виходячи з цієї цифри, середня цифра будинків, які вимагають негайного капітального ремонту, становить близько 146 тисяч житлових будинків. Будинки, яким 50 і більше років, вже вичерпали свій термін експлуатації», - підкреслив він.

Попенко сказав, що є будинки, яким 25 і більше років, в яких необхідно замінювати ліфти і ці будинки теж потребують капітального ремонту. В Україні існують будинки, які потребують капітального ремонту, є будинки старі, в яких не можна вже проживати, і вони напівзруйновані, пояснив він, в Києві існує понад сто старих будинків. І виходячи з цього, підтвердив він, середня вартість проведення повної реновації житлового багатоквартирного фонду на метр квадратний становить 200-220 доларів.

«Якщо ми беремо квартиру в 50 метрів квадратних, то людині потрібно знайти 10 тисяч доларів для того, щоб повністю відновити будинок до нормального стану, і продовжити термін його експлуатації ще на 25 років. У великих містах знайдуться інвестори, які навіть за свій рахунок готові будуть переселяти людей і надавати їм житло, а на місці їхніх старих будинків на дорогій землі будувати нові будинки. А що робити по всій Україні десяткам тисяч будинків хрущовок, до яких ніколи не прийде інвестор, тому що там земля коштує копійки, вони фактично приречені», - резюмував він.

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