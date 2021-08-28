В новом выпуске программы «Главное» на канале «my.ua» с блогером Екатериной Павловой глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал о судьбе украинских жилых домов, требующих капитального ремонта.

«Сколько в Украине домов требующих капитального ремонта, точно никто не знает, последний раз их считали до 2013 года и их количество составляло 230 тысяч. Минрегион называет цифру 180 тысяч домов. Исходя из этой цифры, средняя цифра домов, которые требуют немедленного капитального ремонта, составляет около 146 тысяч жилых домов. Дома, которым 50 и более лет, уже исчерпали свой срок эксплуатации», - подчеркнул он.

Попенко сказал, что есть дома, которым 25 и более лет, в которых необходимо заменять лифты и эти дома тоже требующие капитального ремонта. В Украине существуют дома требующие капитального ремонта, есть дома ветхие, в которых нельзя уже проживать, и они полуразрушенные, объяснил он, в Киеве существует более ста ветхих домов. И исходя из этого, подтвердил он, средняя стоимость проведения полной реновации жилого многоквартирного фонда на метр квадратный составляет 200-220 долларов.

«Если мы берем квартиру в 50 метров квадратных, то человеку нужно найти 10 тысяч долларов для того, чтобы полностью восстановить дом до нормального состояния, и продлить срок его эксплуатации еще на 25 лет. В крупных городах найдутся инвесторы, которые даже за свой счет готовы будут переселять людей и предоставлять им жилье, а на месте их старых домов на дорогой земле строить новые дома. А что делать по всей Украине десяткам тысяч домов хрущевок, к которым никогда не придет инвестор, потому что там земля стоит копейки, они фактически обречены», - резюмировал он.

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