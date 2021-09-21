В новом выпуске программы «Суть событий» на канале ZNAJ.UA с журналисткой Любовью Завальнюк эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский рассказал о неизбежном росте цен и тарифов и возможный выход недовольных людей на протесты.

«Рост цены на газ для промышленности – это не просто так, оно потом отразится в цене конечного продукта. Ассоциация хлебопеков уже заявила, что вынуждена будет осенью поднимать цену на хлеб на 20%, в том числе на социальный хлеб. Потому что им выставляют платежки за газ, а у них газовые печи, а при росте на электроэнергию электропечи. Растет цена на топливо, то в транспортировку будут закладывать большую цену», - подчеркнул он.

Павловский сказал, мы должны понимать, что все это связанные вещи и если в Украине будет определенное социальное обострение, то оно будет не в октябре, а где-то в середине ноября, когда люди получат платежки. Тогда мы и увидим, считает он, насколько люди еще могут это все терпеть.

«А власть не хочет понимать главное, что оппозиция для того и нужна, чтобы все недовольство проговаривать на трибунах парламента, а не на уличных баррикадах. Если забивают оппозицию в парламенте, а сейчас власть готовит такие изменения, чтобы вопреки Конституции запретить депутатам подавать поправки. То таким образом они сами выталкивают оппозицию на улицы, потому что когда тебя не слышат в парламентском зале, люди идут на улицы, потому что им ничего не остается», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Рябцева, что низкие цены на электроэнергию в Украине появляются за счет того, что существуют два огромных государственных предприятия.