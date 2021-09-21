Внутренние события в Украине после Майдана, если не будут направлены в правильное русло, могут привести к трагическим последствиям. Такое мнение в программе «Политическая украинистика» Андреаса Умланда выразил автор книги «Украинский Майдан, российская война. Хроника и анализ Революции Достоинства» Михаил Винницкий

«Мы должны понимать, что сейчас критически важно быть конструктивным. Большую роль должны сыграть интеллектуальные элиты, потому что альтернатива, чтобы мы понимали, достаточно страшна. Альтернатива - это гильотина, террор, война против всех. Я еще хочу верить, что у нас эта точка бифуркации не прошла, но мы уже очень сильно приближаемся к этой точке», - говорит он.

Английская версия книги была написана именно потому, что доминанта в обществоведческой литературе и журналистской среде не соответствует украинским реалиям.

«Все, кто пишут об Украине, пишут об Украине не как о субъекте, обществу с 40 миллионами людей, где происходит что-то интересное. А пишут об этом, что это фактически объект, за который борются крупные игроки. Есть книга, которая называется «Украинский кризис: что должны европейцы делать с этой Украиной?». Известный советолог из Великобритании предлагает очень прокремлевский нарратив. То, что у нас происходило - это фактически путч праворадикалов, спонсируемый ЦРУ. Что Украина на самом деле - это искусственная страна, разделенная на православный Восток и католический Запад. Что эта страна не имеет причин на существование, а Майдан - это антироссийская такая конспирация. Это фронт, и на фронте, очевидно, ничего интересного не происходит, кроме того, что люди стреляют друг в друга», - резюмирует автор.

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