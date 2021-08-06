Автор книги «Загублений острів. Книга репортажів з окупованого Криму» Наталія Гуменюк у програмі Андреаса Умланда «Політична україністика» розповіла про минулий досвід роботи в умовах конфлікту.

«Мої уявлення про конфлікт дуже допомогли. Коли тут був Майдан, я розуміла, що таке конфлікт. До Криму я поїхала, як і їздила на Донбас як репортер, який тихо працює, просто тому, що у мене був досвід роботи в Єгипті, на Близькому Сході, в інших країнах в умовах конфлікту, в умовах протестів», - розповідає вона.

Але найголовніше, це допомагає зрозуміти глибшу суть речей.

«Іноді людині здається, що твоє горе унікальне, що нікому так не погано, як тобі, що всьому світу все одно і тільки ти страждаєш. А це означає, що немає рішення. З іншого боку, ти розумієш, що є країни, в яких набагато складніші процеси, що є ризики, репресії. Ти бачиш, де вдалося краще, де можеш зробити помилку. Але, з іншого боку, залишається надія, що є варіанти», - зазначає Гуменюк.

Вона згадує, з яким болем писала текст про другу річницю війни в Сирії (яка триває вже десять років).

«На першу річницю я писала, як приїжджали люди з Сирії, як йорданські волонтери їх радо приймали, як хотіли допомогти. Здавалося, ось зараз Захід щось зробить і ми допоможемо революціонерам... І як ця війна затягнулася, з'явилися інші обставини, режим Асада жорсткіше упирався, ніж режим Януковича. Коли я приїжджала через два роки, люди говорили: «О, приїхали переселенці! Вони всі з нашого міста! Вони приїхали з Дамаска на дорогих машинах, наші робочі місця займають!». Ти розумієш, що в суспільстві відбуваються якісь процеси, і це не тому, що щось не те з людьми. Це робить війна», - вважає журналістка.

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