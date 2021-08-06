Автор книги «Загублений острів. Книга репортажів з окупованого Криму» Наталья Гуменюк в программе Андреаса Умланда «Политическая украинистика» рассказала о прошлом опыте работы в условиях конфликта.

«Мои представления о конфликте очень помогли. Когда здесь был Майдан, понимала, что такое конфликт. В Крым я поехала, как и ездила на Донбасс как репортер, который тихо работает, просто потому, что у меня был опыт работы в Египте, на Ближнем Востоке, в других странах в условиях конфликта, в условиях протестов», - рассказывает она.

Но самое главное, это помогает понять более глубокую суть вещей.

«Иногда человеку кажется, что твое горе уникально, что так плохо, как тебе, нет никому, что всему миру все равно и только ты страдаешь. А это значит, что нет решения. С другой стороны, ты понимаешь, что есть страны, в которых куда более сложные процессы, что есть риски, репрессии. Ты видишь, где удалось лучше, где можешь совершить ошибку. Но, с другой стороны, остается надежда, что есть варианты», - отмечает Гуменюк.

Она вспоминает, с какой болью писала текст о второй годовщине войны в Сирии (которая продолжается уже десять лет).

«На первую годовщину я писала, как приезжали люди из Сирии, как иорданские волонтеры их радушно принимали, как хотели помочь. Казалось, вот сейчас Запад что-то сделает и мы поможем революционерам… И как эта война затянулась, появились другие обстоятельства, режим Асада жестче упирался, чем режим Януковича. Когда я приезжала через два года, люди говорили: «О, приехали переселенцы! Они все из нашего города! Они приехали из Дамаска на дорогих машинах, наши рабочие места занимают!». Ты понимаешь, что в обществе происходят какие-то процессы, и это не потому, что что-то не то с людьми. Это делает война», - заключает журналистка.

Рoliteka сообщала о том, что украинский бизнесмен сирийского происхождения Усама Кафа объяснил как разрешить конфликт с конкурентом или недовольным гостем.

Также Рoliteka сообщала о том, что Сатпаев рассказал о ситуации в Центральной Азии: «У ИГИЛ вполне конкретная задача».