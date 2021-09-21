В программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» заслуженный юрист Украины Марина Ставнийчук поразмыслила о том, будет ли Украина услышана на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

Гостья программы подчеркивает, что Генеральная ассамблея ООН уже в течение последних 5 лет принимает резолюции по Крыму. «Конечно, для Украины важна поддержка Генассамблеи – она дает возможность общаться на международном уровне», - отмечает она. Также Ставнийчук отмечает, что в Украине создание Крымской платформы обычно рассматривают как настоящий политический успех, тем не менее, по ее мнению, ставить этот вопрос на передний план - дипломатическая ошибка.

Юрист акцентирует на определенных нюансах: ООН имеет ограниченные возможности, а кроме формальной поддержки, Украине никто предоставлять ничего не считает нужным. «Нужно иметь в виду, что сейчас и ООН, и другие международные организации сами переживают кризис», - добавляет Ставнийчук.

В частности сейчас, говорит она, в повестке дня Генассамблеи ООН украинский вопрос есть и можно надеяться на одобрение очередной резолюции. С другой стороны, эксперт сомневается в результативности этих достижений: «Да, будет очередная резолюция – ну и что? Ведь нам в первую очередь нужен мир на Донбассе».

Как сообщала Politeka, Ставнийчук рассказала, какой должна быть украинская политика в отношении США .