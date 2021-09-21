Заслуженный юрист Украины Марина Ставнийчук в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24” рассказала, какой должна быть украинская политика по отношению к Соединенным Штатам Америки.

Марина Ставнийчук рассказала, будут ли во время американских выборов использовать украинский кейс.

"Я далека от мысли, что режим доверия будет в нашей властной команды или с теми, или с другими. Мы же видим, как интересно складывалась ситуация, когда президент Зеленский приехал с официальным визитом... Мы понимаем, что президенту Байдену в страшном сне не хочется вспоминать об Украине. Потому что история имеет огромную бороду, его персональная. Мы все это понимаем, и если сейчас, практически за год до ротации в американском парламенте, снова начнется разогреваться, с нашей подачи, украинский кейс — это вряд ли сыграет на руку именно Украине", - сказала Ставнийчук.

По ее словам, если Украину и будут использовать в борьбе между республиканцами и демократами — не факт, что она от этого выиграет.

"Нам надо четко и реально оценивать свои возможности. И свои варианты поведения в отношениях практически с одной из мировых стран. Да, с гегемонией США в мире, если говорить о больших мазках нового миропорядка, то, кажется, завершается... Для таких стран, как мы, все же надо знать свое место. Если мы будем правильно вести разумную, дипломатическую политику — мы в 1000 раз больше выиграем, чем мы начнем заниматься кулуарной. Тем более, что в кулуарах у нас как-то так не складывается", - добавила юрист.

Как сообщала Politeka , Ставнийчук оценила успешность визита Зеленского в США .