Исполнительный директор союза потребителей Украины Максим Несмиянов в эфире “My.ua” с Екатериной Павловой рассказал, с какими проблемами сталкиваются предприниматели и клиенты во время локдаунов, и как их решить.

Максим Несмеянов дал советы, как быть потребителям во время локдаунов, чтобы их права не были ущемлены.

“Покупаете вещи — в рамках возврата возникает вопрос, как вы их можете вернуть, если магазин закрылся. Потому, когда покупаете и понимаете, что впереди карантин, вы говорите: “Как я буду вам возвращать или сдавать на ремонт эти вещи в рамках карантина? Вы проработали?”. Потому что многие магазины говорят: “Приходи после карантина”. А что после карантина?”, - сказал Несмиянов.

Он отметил, что во время карантина государство не предусмотрело продление гарантии на товары.

“Концерты всякие, туризм международный, что до этого горел, вам говорят — это форс-мажор. Я говорю всегда — открываем закон о Торгово-промышленной палате, смотрим понятие форс-мажорное обстоятельство… Вы говорите “форс-мажор”, я говорю — сертификат от Торгово-промышленной палаты”, - добавил Максим Несмиянов.

По его словам, чтобы продавцу получить сертификат от Торгово-промышленной палаты о форс-мажоре — нужно потратить 3,5 тыс. грн на каждый отдельно взятый договор, то есть — билет. Это не имеет финансового смысла, поэтому у компаний нет сертификатов, и покупатели могут написать жалобу в Госпотребслужбу.

“Бизнес офигевший стоит. Особенно в театрах. Без поддержки они все умрут… Организаторы концертов, туризм, как им выжить. Они понесли убытки, кто им компенсирует? Какие-то налоговые льготы… У нас пришла зараза сезонная. Она будет постоянно мутировать как грипп. Все, мы с ней будем пока жить. Окей, разработайте за этот период времени, как это все работает. Если падает какая-то сфера — поддержите ее”, - подчеркнул эксперт.

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