Ключевое в израильском опыте - это наличие вооруженной нации. Так сказал лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий в своем блоге, рассказывая об опыте этой милитаризованной страны.
Прежде всего Билецкий утверждает, что ему как националисту очень импонирует Израиль как национальное государство, а поэтому он поддерживает предложение Кулебы перенять опыт этой страны.
Попутно он приводит это заявление Кулебы: «Украина должна прекратить надеяться на Запад и должна рассчитывать на израильский опыт и должна становиться, по примеру Израиля, гибкой милитаризованной страной».
Тем не менее лидер Нацкорпуса считает, что Украина не может полностью воспользоваться израильским опытом. В частности, он ставит вопрос украинским чиновникам: «Верите ли вы, что схема вооруженный народ-нация возможна, когда наверху сидят люди, которые не служили, бегали от мобилизации и не выполнили свою воинскую обязанность связь во время войны перед Родиной?».
Билецкий объясняет, что израильтяне - это вооруженная нация, каждый член которой служил в армии, имеет военную специальность и готов встать на защиту своего государства когда-либо. К тому же, добавляет он, это касается и каждого члена правительства.
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Все это, подчеркивает националист, и делает Израиль милитаризованной страной. Вместо этого украинские реалии, отмечает он, другие, а действия власти отнюдь не подпадают под концепцию Израиля.
Как сообщала Politeka, Билецкий заявил, что украинская территориальная оборона - это фикция.
Также Politeka писала о том, что Билецкий предупредил, что РФ может в будущем наступить с Беларуси.