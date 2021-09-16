До наступу з боку РФ варто готуватися, а не боятися його, натомість українська влада не знає, як розвинути обороноспроможність держави. Так сказав лідер Національного Корпусу Андрій Білецький у прямому ефірі телеканалу «Україна 24».

На думку націоналіста, небезпека з боку Білорусі для України ґрунтується не стільки на намірах білорусів чи їхнього президента, скільки на можливостях Росії. «Просто може прийти момент (скоріше за все це не 2021 рік), коли російські війська зайдуть на подібні навчання і вже ніколи не покинуть територію – тоді ми справді можемо мати великий плацдарм», - пояснює він.

Тим не менш, каже Білецький, наступ з території Білорусі цьогоріч неможливий, оскільки інтеграція держави в Росію ще не настільки далеко просунулась. Але він наполягає на тому, що Україна повинна готуватися: «Треба щось робити, щоб бути готовими, якщо це трапиться».

Зокрема, націоналіст пропонує зробити все, аби не боятися наступу з боку РФ. «Так, ми уже витрачаємо чималі суми – більше 5% бюджету (хоча в цьому році на 500 млн менше, ніж попереднього року). Але у нас немає жодного стратегічного бачення», - підкреслює він.

Білецький зазначає, що йдеться і про організацію захисту, і про модернізацію оборони у разі повномасштабного наступу. Окрім цього, додає він, відкритим залишається питання патронного заводу та зникнення військово-повітряних сил як таких. А «Територіальну оборону» націоналіст називає просто бутафорією.

Як повідомляла Politeka, Білецький розповів про нову воєнну тактику РФ.

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