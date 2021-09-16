К наступлению со стороны РФ стоит готовиться, а не бояться его, вместо этого украинская власть не знает, как развить обороноспособность государства. Так сказал лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий в прямом эфире телеканала «Украина 24».

По мнению националиста, опасность со стороны Беларуси для Украины основывается не столько на намерениях белорусов или их президента, сколько на возможностях России. «Просто может прийти момент (скорее всего это не 2021), когда российские войска войдут на подобные учения и уже никогда не покинут территорию – тогда мы действительно можем иметь большой плацдарм», - объясняет он.

Тем не менее, говорит Билецкий, наступление с территории Беларуси в этом году невозможно, поскольку интеграция государства в Россию еще не так далеко продвинулась. Но он настаивает на том, что Украина должна готовиться: «Надо что-то делать, чтобы быть готовыми, если это случится».

В частности, националист предлагает сделать все, чтобы не бояться наступления со стороны РФ. «Да, мы уже тратим немалые суммы – более 5% бюджета (хотя в этом году на 500 млн меньше, чем годом ранее). Но у нас нет никакого стратегического видения», - подчеркивает он.

Билецкий отмечает, что речь идет и об организации защиты, и модернизации обороны в случае полномасштабного наступления. Кроме этого, добавляет он, открытым остается вопрос патронного завода и исчезновения военно-воздушных сил как таковых. А «Территориальную оборону» националист называет просто бутафорией.

Как сообщала Politeka, Билецкий рассказал о новой военной тактике РФ.

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