Юрист Алексей Баганец в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» заявил, что в украинской системе досудебного расследования царит хаос и беспорядок.

«Я не могу сегодня сказать, что это непосредственно вина только нынешнего президента. Нет, абсолютно нет. Это все началось при Петре Алексеевиче Порошенко. Они фактически с нарушением требований Конституции изменили функции той же прокуратуры, они ликвидировали прокурорский надзор за соблюдением применения законов на досудебном расследовании, в том числе за соблюдением прав и свобод человека. Они в 2016 году внесли изменения в Конституцию, где определили новые функции прокуратуры», - говорит эксперт.

Он обратил внимание на то, что до сегодняшнего дня в течение 5 лет украинские органы досудебного расследования руководствуются законами и Уголовно-процессуальным кодексом Украины, которые не соответствуют действующей Конституции Украины.

«То есть мы празднуем День Независимости, мы празднуем День Конституции – вы знаете, в этом году круглые даты. Фактически мы эту Конституцию нагло сознательно – подчеркиваю – намеренно нарушаем. Извините, что мы построим? Ничего хорошего мы не построим», - сказал Баганец.

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