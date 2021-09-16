Насколько значительную роль в жизни современного украинского дома играет ЖЭК?Об этом в программе «Романенко. Беседы» рассказывает руководитель первой муниципальной школы Объединения совладельцев многоквартирного дома Ирина Головатенко.

«В наше время без общего сбора жильцов дома ничего не происходит. Собственники сами решают, как им жить в своём доме. И люди, которые вложили свои деньги в обустройство двора или детской площадки, хотят защитить их от вандалов. Они оградят территорию забором, чтобы никто посторонний там не ходил и ничего не ломал. Но те люди, которые привыкли жить как в общаге, сохраняют свои привычки. А ведь если человек стоит свой дом на дачном участке, он не ждёт, что придёт какой-то ЖЭК и решит все проблемы. Он не починит крышу и не выкачает воду из подвала. Нужно привыкать к мысли, что свой дом нужно обустраивать самим», - считает гостья программы.

Она добавила, что ЖЭКи пытаются работать и сейчас, но нынешнее перезаключение договоров оставляет им для этого очень мало финансовых возможностей.

«После того, как минимальная зарплата была повышена, у ЖЭКов почти не осталось денег на всё остальное. В результате дома продолжают разрушаться. В крупных городах некоторые жильцы готовы вкладываться в них, но у других совсем нет денег», - отмечает Ирина Головатенко.

Как сообщает Politeka, ранее глава ассоциации ЖСК и ОСМД Константин Киричук рассказал, кто контролирует ЖЭКи и ОСМД.

Также Politeka сообщала, что депутат Киевсовета Валерий Гуманенко назвал основные проблемы ЖКХ в столице.