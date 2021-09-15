У новому випуску програми «Акценти» з блогером Тетяною Резвін глава асоціації ЖБК та ОСББ Костянтин Киричук розповів, хто контролює ЖЕКи і ОСББ.

«Контроль за ЖЕКами покладено на районні адміністрації по вертикалі КМДА і зокрема на голову адміністрації і голову КМДА. Взагалі пряму відповідальність несе представник киян, якщо ми говоримо про Київ, якщо ми говоримо про інші міста, то відповідно. Тому якщо у вас щось трапилося, то не сидіть, а йдіть до голови адміністрації та вимагайте рішення вашого питання. Тому що саме на них лежить прямий контроль і саме вони повинні контролювати роботу всіх комунальних служб», - підкреслив він.

Киричук сказав, що будь-який будинок у Києві прибутковий і це прибутковий бізнес, який може і повинен приносити гроші для того, щоб за ці гроші можна було робити ремонти, вважає він, а якщо в будинку все зроблено, то ці кошти можна акумулювати для того, щоб зробити інновації в будинку. Питання в тому, впевнений він, що люди думають, що можна заплатити гроші й нічого не контролювати.

«Тому і в багатьох ОСББ, на жаль, цей негативний фон тримається, бо мало позитивних історій на слуху. На жаль, злодійство і якась фальсифікація в ОСББ серед голів теж існує. Адже ОСББ створюється за принципом держави, більшістю 51% вибирається правління, потім вибирається голова правління. І є ревізійна комісія, яка повинна контролювати так цих людей, щоб у них не було можливості для махінацій. І якщо є хороший контроль і збираються кошти, тоді є можливість для всіх мешканців будинку поліпшити свій комфорт життя», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Киричука, що в Києві дуже багато проблем з житловими будинками, тому що житловий фонд застаріває.

Також раніше для Politeka Гуманенко називав проблеми ЖКГ в Києві: «Зношені мережі водопроводу, теплотрас, електрики».