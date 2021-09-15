В новом выпуске программы «Акценты» с блогером Татьяной Резвин глава ассоциации ЖСК и ОСМД Константин Киричук рассказал, кто контролирует ЖЭКи и ОСМД.

«Контроль за ЖЭКами положен на районные администрации по вертикали КМДА и в частности на голову администрации и голову КМДА. Вообще прямую ответственность несет представитель киевлян, если мы говорим про Киев, если мы говорим про другие города, то соответственно. Поэтому если у вас что-то случилось, то не сидите, а идите к голове администрации и требуйте решение вашего вопроса. Потому что именно на них лежит прямой контроль и именно они должны контролировать работу всех коммунальных служб», - подчеркнул он.

Киричук сказал, что любой дом в Киеве прибыльный и это прибыльный бизнес, который может и должен приносить деньги для того, чтобы за эти деньги можно было делать ремонты, а если в доме все сделано, то эти средства можно аккумулировать для того, чтобы сделать инновации в доме. Вопрос в том, уверен он, что люди думают, что можно заплатить деньги и ничего не контролировать.

«Поэтому и во многих ОСМД, к сожалению, этот негативный фон держится, так как мало позитивных историй на слуху. К сожалению, воровство и какой-то подлог в ОСМД среди председателей тоже существует. Ведь ОСМД создается по принципу государства, большинством 51% выбирается правление, потом выбирается голова правления. И есть ревизионная комиссия, которая должна контролировать так этих людей, чтобы у них не было возможности для махинаций. И если есть хороший контроль и собираются средства, тогда есть возможность для всех жителей дома улучшить свой комфорт жизни», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Киричука, что в Киеве очень много проблем с жилыми домами, потому что жилой фонд устаревает.

Также ранее для Politeka Гуманенко называл проблемы ЖКХ в Киеве: «Изношенные сети водопровода, теплотрасс, электричества».