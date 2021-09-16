Основатель и глава Офиса Трансформации Максим Бахматов в программе Сергея Дойко «Особистість» рассказал о самом ярком моменте на своем творческом пути.
«Это все, в первую очередь, о менеджменте. В любом проекте у вас есть всего два ограничения. Первое ограничение – это по времени, второе ограничение – это по ресурсам. Если вы можете ими управлять хорошо – вы становитесь крутым менеджером», - говорит эксперт.
Бахматов добавил, что за свой творческий путь был владельцем Comedy Club Ukraine, гендиректором национального комплекса «Экспоцентр Украины», управляющим партнером инновационного парка UNIT.City и советником городского головы Киева Виталия Кличко.
«Любые проблемы, любые проекты управляются одинаково. Если вспоминать, то все они пришли очень органично. Я никогда не просился и не думал: «Вот хотелось бы мне стать правой рукой Кличко». Нет, такого не было. Так же я и думать не мог после того, как я продал ІТ-компанию (до этого я ее создал), что я стану генеральным директором искореженного ВДНХ... Главное, что мне помнится, это чувство удовлетворения от создания. Когда ты создаешь что-то, создаешь добавленную стоимость – это я помню в каждом проекте», - сказал он.
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