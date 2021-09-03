Галерист і видавець Юрій Комельков у програмі Петра Охотіна Tiger news розповів, картини яких українських художників найчастіше підробляють.

«Почалися підробки… Те, що мені відомо – дуже багато підробок Анатолія Криволапа останнім часом і Івана Марчука, роботи яких найбільшу мають вартість. Останні роки особливо це пішло…», - каже Комельков.

За його словами, навіть експерти аукціонних будинків не можуть відрізнити підробку від оригіналу.

«Часто звертаються в тому числі до мене. Декілька я виявив підробок, і ці роботи були з аукціонів зняті», - сказав він.

Галерист зазначає, що довести оригінальність робіт Марчука дуже важко.

«Він нікому не підтверджує свої роботи. Він рахує тільки ті роботи, які є в його майстерні. У нього така дуже дивна позиція: все, що моє, – воно в мене, а те, що не в мене, – я не знаю, чиє воно. Хоча він і дарував багато робіт, і купували – і в нього, і через галереї. З ним дуже тяжко», - підкреслив експерт.

Загалом довести оригінальність робіт сучасних художників дуже просто, додав Комельков.

«Бо є жива людина, можна до неї звернутися. Він або підтвердить, або не підтвердить», - резюмував він.

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