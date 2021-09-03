Галерист и издатель Юрий Комельков в программе Петра Охотина Tiger news рассказал, картины каких украинских художников чаще всего подделывают.

«Начались подделки... То, что мне известно – очень много подделок Анатолия Криволапа последнее время и Ивана Марчука, работы которых наибольшую имеют стоимость. Последние годы особенно это пошло...», - говорит Комельков.

По его словам, даже эксперты аукционных домов не могут отличить подделку от оригинала.

«Часто обращаются в том числе ко мне. Несколько я обнаружил подделок, и эти работы были с аукционов сняты», - сказал он.

Галерист отмечает, что доказать оригинальность работ Марчука очень трудно.

«Он никому не подтверждает свои работы. Он считает только те работы, которые есть в его мастерской. У него такая очень странная позиция: все мое – у меня, а то, что не у меня, – я не знаю, чье оно. Хотя он и дарил много работ, и покупали – и у него, и через галереи. С ним очень тяжело», - подчеркнул эксперт.

В общем доказать оригинальность работ современных художников очень просто, добавил Комельков.

«Потому что есть живой человек, можно к нему обратиться. Он либо подтвердит, либо не подтвердит», - резюмировал он.

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