Галерист и издатель Юрий Комельков в программе Петра Охотина Tiger news рассказал, картины каких украинских художников чаще всего подделывают.
«Начались подделки... То, что мне известно – очень много подделок Анатолия Криволапа последнее время и Ивана Марчука, работы которых наибольшую имеют стоимость. Последние годы особенно это пошло...», - говорит Комельков.
По его словам, даже эксперты аукционных домов не могут отличить подделку от оригинала.
«Часто обращаются в том числе ко мне. Несколько я обнаружил подделок, и эти работы были с аукционов сняты», - сказал он.
Галерист отмечает, что доказать оригинальность работ Марчука очень трудно.
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«Он никому не подтверждает свои работы. Он считает только те работы, которые есть в его мастерской. У него такая очень странная позиция: все мое – у меня, а то, что не у меня, – я не знаю, чье оно. Хотя он и дарил много работ, и покупали – и у него, и через галереи. С ним очень тяжело», - подчеркнул эксперт.
В общем доказать оригинальность работ современных художников очень просто, добавил Комельков.
«Потому что есть живой человек, можно к нему обратиться. Он либо подтвердит, либо не подтвердит», - резюмировал он.
Как сообщала Politeka, эксперт рассказал, как пандемия повлияла на издательское дело.
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