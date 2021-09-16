На какой стадии сейчас находится разработка вакцины от коронавируса? На этот вопрос ответил врач-эпидемиолог Сергей Кравченко в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай 24».

По словам гостя программы, пока мир работает над более чем 260 вакцинами от коронавируса, а Индия уже намерена вводить в оборот первую ДНК-вакцину.

Он подчеркивает, что среди них есть вакцины вирусные инактивированные, аттенуированные, ослабленные, субъединичные белковые, рекомбинантные, векторные. «60 уже вакцин находится на третьей фазе клинических испытаний, 17 из них уже зарегистрированы в тех или иных странах по процедуре Emergency Use и используются при массовой рутинной вакцинопрофилактике», - сообщает Кравченко.

Врач отмечает, что эти вакцины будут эффективны, но есть свои нюансы. «В чем особенность вирусных аттенуированных вакцин, то есть живых ослабленных, что всегда есть риск того, что лабораторно ослабленный вирус может вернуться в свою дикую форму», - объясняет эпидемиолог.

Кроме этого, он предостерегает от ошибок при иммунизации, поскольку передозировка может привести к развитию инфекционно-токсического шока. «Поэтому, эффективность у вакцин может быть высокая, но работа с ней может быть довольно сложная», - констатирует Кравченко.

По мнению эпидемиолога, COVID-19 лучше сравнивать с корью, ведь оба вируса вызывают осложнения и имеют высокий уровень заразности. Попутно Кравченко отмечает, что победить корь удалось благодаря вирусной ослабленной вакцине. В частности, говорит он, разработкой таких ослабленных вакцин уже занялись Соединенные Штаты, Россия и Китай, но это сложная работа, которая требует много времени.

Как сообщала Politeka, Кравченко назвал препараты, которыми вакцинировали его семью.

Также Politeka писала о том, что Кравченко объяснил, что такое продромальный период.



