Врач-эпидемиолог Сергей Кравченко в программе «Что дальше» на канале «Знай 24» объяснил, почему люди, которые вакцинировались от коронавируса, болеют повторно.

«Редкие такие случаи, единичные. Но, судя по всему, у подобных граждан иммунная дисфункция, поэтому они могут болеть несколько раз коронавирусной болезнью COVID-19, и в том числе после вакцинации. Но, слава Богу, пока что в легкой форме», - говорит эксперт.

Он обратил внимание на то, что за последние полтора месяца заболеваемость коронавирусом в Украине выросла больше чем в 20 раз. По его словам, этот рост произошел за счет циркуляции штамма «Дельта».

«Если мы в первой половине июля выявляли по 150-200 пациентов лабораторно подтвержденных с COVID-19, то на данный момент – 3-3,5 тыс. пациентов», - сказал Кравченко.

Врач-эпидемиолог прогнозирует, что статистика будет ухудшаться, в том числе из-за изменения погодных условий и недостатка солнца.

Также он рассказал, как уберечь себя от новых штаммов коронавируса. Кравченко отмечает, что неспецифические меры профилактики остаются актуальными: мы должны придерживаться личной гигиены, использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную и физическую дистанцию и избегать мест большого скопления людей.

«Что касается специфической профилактики, в арсенале есть исключительно один инструмент – это вакцинопрофилактика», - резюмировал эксперт.

Как сообщала Politeka, Кравченко назвал препараты, которыми вакцинировали его семью.

Также Politeka писала, что Кравченко рассказал, когда закончится эпидемия.