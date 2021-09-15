Политик Николай Томенко в программе «Акценты» рассказал об отношениях Украины и США. По его словам, защита Украины от России – не на первом месте у США.

«Это не проблема. Это просто не своевременное решение, потому что американцы понимают, что сейчас не могут продавить это решение (вступление Украины в НАТО, ред.). Ключевой договоренностью между Байденом и Путиным было то, что Россия готова пойти на уступки в вопросах Китая, Ирана и Афганистана, но при условии, что не будет форсироваться вопрос членства Украины в НАТО», - отметил Томенко.

По мнению эксперта, вступление Украины в НАТО – это красная линия для Путина. Как отметил Томенко, Украина выпросила у Америки дополнительные 60 млн долларов на армию и 463 млн на поддержку национальных меньшинств и других реформ.

«Все-таки приоритет ВСУ и противостояния Украины и России не на первом месте у США – к сожалению, с грустью я это констатирую», - подчеркнул Томенко.

Как отметил политик, США не способны подтолкнуть Украину в вопросе вступления в НАТО, да и вообще в отношениях между Украиной и США армия и защита от России не стоит на первом месте.

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