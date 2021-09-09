Чим обумовлений законопроєкт, який передбачає скорочення судів у всій Україні? Свій прогноз у програмі Мирослави Бобровської «Як насправді?» дає глава політичної партії «Рідна країна» Микола Томенко.

«Проблема в тому, що ми не можемо заповнити всі вакансії для суддів – їх тотально не вистачає. Судові справи лежать по кілька років, і їх навіть не починають розглядати. Самого законопроєкту я не бачив, але те, що всю судову систему потрібно зробити живою і функціональною – це очевидно. Зараз ситуація така, що жителі сіл і невеликих міст, якщо вони хочуть звернутися до суду, можуть чекати рік без жодного результату. Це катастрофа, з цим потрібно щось робити. Тому подивимося, яким буде цей законопроєкт», - каже гість програми.

Однак значних політичних наслідків від цього проєкту він не чекає.

«Український народ мало цікавиться судовою реформою. У нас мас-медіа визначають актуальні теми, а списки таких тем складають власники телеканалів. Судова реформа в них потрапляє рідко. Хоча я переконаний, що насправді це одна з ключових тем. Між іншим, і західні партнери нам про це постійно нагадують», - резюмує Микола Томенко.

Як повідомляє Politeka, раніше він заявив, що для олігархів найбільш цінними є медіаактиви, а законопроєкт про олігархів спрямований на їх відчуження.

Також Politeka повідомляла, що Томенко піддав жорсткій критиці поведінку депутатів Верховної Ради.