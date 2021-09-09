Чем обусловлен законопроект, который предусматривает сокращение судов во всей Украине? Свой прогноз в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» даёт глава политической партии «Рідна країна» Николай Томенко.

«Проблема в том, что мы не можем заполнить все вакансии для судей – их тотально не хватает. Судебные дела лежат по нескольку лет, и их даже не начинают рассматривать. Самого законопроекта я не видел, но то, что всю судебную систему нужно сделать живой и функциональной – это очевидно. Сейчас ситуация такова, что жители сёл и небольших городов, если они хотят обратиться в суд, могут ждать год без всякого результата. Это катастрофа, с этим нужно что-то делать. Поэтому посмотрим, каким будет этот законопроект», - говорит гость программы.

Однако значительных политических последствий от этого проекта он не ждёт.

«Украинский народ мало интересуется судебной реформой. У нас масс-медиа определяют актуальные темы, а списки таких тем составляют собственники телеканалов. Судебная реформа в них попадает редко. Хотя я убеждён, что на самом деле это одна из ключевых тем. Между прочим, и западные партнёры нам об этом постоянно напоминают», - резюмирует Николай Томенко.

Как сообщает Politeka, ранее он заявил, что для олигархов наиболее ценными являются медиа-активы, а законопроект об олигархах направлен на их отчуждение.

Также Politeka сообщала, что Томенко подверг жёсткой критике поведение депутатов Верховной Рады.