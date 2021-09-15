Лидер фракции «Голос» в Киевсовете, депутат Григорий Маленко в интервью изданию Kyiv.Press рассказал о вопросах сохранения исторических объектов в Киеве и проблемах с включением соответствующих зданий в реестр.

«Вопрос сохранения памятников культурного наследия – системный. Дома Уткина, Барбана — это те, что знаем из-за огласки, а таких объектов полторы тысячи! У нас есть проблема, что объекты, которые не являются культурным наследием, получают этот статус», - заявил Маленко.

Зато, говорит депутат, есть много объектов, которые точно являются культурным наследием, однако такого статуса не получают. По его мнению, необходимо разобраться в этой проблеме и включить все соответствующие объекты в реестр, чтобы закрыть этот вопрос. Маленко отметил, что если тянуть с этим еще 5 лет, то у нас может не остаться исторических объектов.

Вспомогательным фактором в этой проблеме может стать принятие Генплана столицы, который, по словам депутата, неизвестно, когда примут.

«Генплан еще не вносили на рассмотрение Киевсовета, а его уже «проанализировали» и говорят, что он плохой. Возможно так и есть, но я жду профессиональной дискуссии», - говорит Маленко.

Он отметил, что должны быть проведены общественные слушания, которые были перенесены из-за пандемии, и учтены конструктивные предложения.

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