Кроме творчества, Георгий Церетели занимается еще и грузинской кухней как владелец ресторана в Тбилиси. Певец и композитор в программе «Карабас.LIVE» рассказал, как по-разному воспринимается пища, приготовленная в определенной местности.

«Я всегда говорил, что та еда, которая готовится в каком-то конкретном регионе Грузии, имеет свою специфику. То же самое лобио ты переносишь в другое место – оно уже не имеет такого вкуса. Я очень люблю украинскую кухню, и когда приезжал сюда, должен был обязательно, ребята в Тбилиси ждали, чтобы Георгий привез хорошего украинского сала. Опять-таки, сало, которое мы кушаем в Украине с борщом, чесночком – это все очень вкусно здесь. Я привожу его в Тбилиси – ну, не тот вкус!», - говорит он.

Самое главное – это воздух, считает он. «Наши вкусовые рецепторы зависят от обстановки полностью. То же самое, шашлык, пожаренный дома, и шашлык, пожаренный на природе. Там он вкуснее, а здесь не так. А мясо может быть одинаково».

Гость программы также признался, что на любое застолье идет только ради того, чтобы сказать один тост. Он произнес его в студии.

«Мы, люди, думаем, что миссия наша сегодняшняя здесь – быть музыкантом, певцом, ведущим, водителем, бизнесменом и так далее. Мы заблуждаемся. Я хочу сказать этот тост за самую главную миссию в нашей жизни. Истина нашей жизни – это Господь Бог, об этом в книгах написано. А что есть Господь Бог? Господь Бог есть любовь. Я хочу выпить за это прекрасное чувство, которое делает человека счастливым, радостным и правильным. Пока в нашем сердце существует любовь – мы находимся на истинном пути. Я хочу, чтобы это чувство никогда не покидало ни одного человека. И пока это чувство будет в нас – с нами есть Господь Бог», - сказал Церетели.

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