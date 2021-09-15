В новом выпуске программы «Развилка» с блогером Любовью Завальнюк в студии Руслана Бизяева политолог Руслан Бизяев рассказал, что будет с внешним долгом Украины в 100 миллиардов долларов.
«По внешнему долгу надо понимать, сколько это получается в процентном отношении от общего ВВП и сколько это от золотовалютных запасов. На сегодня, насколько я понимаю, ситуация с кредиторами в Украине пока что стабильная. На данный момент в Украине работает кредитная история с внешним миром. Еврокомиссия Украине дает кредиты, и миссия МВФ прилетает в Киев, и более-менее стабильная ситуация с внутренними заимствованиями, над пирамидами ОВГЗ не ходят тучи хмуро», - рассказал он.
Бизяев считает, что касается ситуации с долгом, то у Японии 250% долг по сравнению с ВВП, в Италии ситуация тоже не очень. У США ситуация с долгом вообще уникальная, уверен он, потому что когда Трамп баллотировался на пост президента США, он говорил, что в случае, если госдолг Америки перейдет порог в 21 триллион, то они покатятся в пропасть.
«Порог в 21 триллион долга Америка уже давно перешагнула и пока, за счет в том числе вливаний, ситуация более-менее стабильная. Может ли она взорваться? Конечно, может. Может ли в результате прилета какого-то черного лебедя быть в Украине дефолт? Может. Что в этом случае делать с кредиторами - это уже второй вопрос, но для погашения долга есть несколько инструментов, в том числе и реструктуризация. Как когда-то нам говорили в бизнесе: маленький долг - это проблема того, кто взял, а большой долг - это проблема того, кто дал», - резюмировал он.
Напоминаем, Politeka сообщала со слов Завальнюк, что гривна в ближайшее время будет укрепляться.
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Также ранее для Politeka Куса заявлял, что Батумский саммит разоблачил проблемы внешней политики Украины.