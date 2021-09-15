Политический консультант, экс-дипломат Андрей Телиженко рассказал в программе «On target с капитаном Гари Табах» рассказал, как получил отказ в посещении США.

«Я познакомился с Джулиани, это была первая черная метка. А потом я параллельно работал в фирме «Бурисма», в которой Хантер Байден работал. Я был их представителем в Украине и тоже знал какую-то информацию, но я их не трогал, пока они меня не трогали и не начали мне угрожать, что у меня будут проблемы в Украине», - рассказывает он.

По этому поводу двое американских сенаторов захотели встретиться с Телиженко, чтобы расспросить об участии Украины в выборах в США.

«Я сказал, что буду давать показания только до моей работы в двух странах и после. То, что по контракту – вы должны мне дать официальный вызов юридический. Потому что у меня контракт был подписан о неразглашении. Они были готовы дать мне визу в марте 2021 года, но тогда выступил ярый противник Трампа Ромни, который член этого комитета. Его решающий голос был, чтоб не дать мне визу», - добавил он.

Телиженко дал показания и в Сенате, а вскоре вышел отчет двух комитетов, ответственных за безопасность страны.

«Они полностью знали кто я, собрали данные со всех разведок на меня в папки, и не было никаких вопросов к Телиженко. Они пишут в этом отчете, что все нормально, он не связан ни с Деркачом, не русский агент, он адекватный нормальный парень. Джорж Кент в Сенате указал, что «Телиженко лжец, он мне не нравится», но не подтвердил, что я русский агент», - говорит Телиженко.

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