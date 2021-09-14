В программе «Субъективно с Яникой Мерило» заместитель главы Министерства образования и науки Артур Селецкий рассказал о намерении Министерства создать единую экосистему.

Сначала Селецкий рассказывает, как у его дочери появилась проблема с выбором будущей профессии. «Каждый ребенок и родители в процентах 99-99,5 сталкиваются с такими же проблемами», - подчеркивает он.

По словам гостя программы, еще в 8 классе дочь призналась, что не знает, кем хочет быть. Тогда он много общался с ней и сделал вывод, что ей подходит сфера журналистики, маркетинга и пиара. Но сама дочь, говорит Селецкий, хотела быть врачом. «Пожалуйста, это твоя жизнь, ты выбирай свой путь... Какие проблемы? Химия, биология. Давай учить. Репетиторы, побежали, два года», - рассказывает он.

Тем не менее, отмечает чиновник, через два месяца дочь изменила свой выбор на юриста и в этом году уже поступила в вуз. «Я понял, что мы должны работать над тем, что уже с 5 класса мы должны делать какие-то профориентационные тесты», - рассуждает Селецкий.

Как он сообщает, сейчас Министерство образования и науки хочет разработать единую образовательную экосистему, которая бы помогла Украине. «А государству что самое важное — сделать правильную аналитику, и чтобы мы могли правильно распределять средства между нашими учебными заведениями», - отмечает гость программы.

Он объясняет, что для того, чтобы была мотивация вносить туда информацию пользователей - учеников, родителей и учителей - нужно уже с рождения вводить ребенка в реестр. Селецкий отмечает, что Министерство планирует отслеживать все успехи детей еще с детского сада.

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