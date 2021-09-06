Як Україна може сьогодні реформувати свою освітню систему? Це питання розглядає засновник школи Володимир Співаковський у програмі «Знай наших» з політологом Тарасом Загороднім.

Як стверджує гість програми, зараз можна спостерігати багато безглуздих ситуацій у соціальній, політичній та економічній сфері, але водночас відбувається зміна епох – від індустріальної до інформаційної. «Я вважаю, що зараз найсприятливіший час для того, щоб здійснювати перевороти в тих галузях, які переходять в глобальний світ», - підкреслює Співаковський.

Також він не забуває і про пандемію, і про кризу – все це також впливає, а відтак стара освітня система не відповідає сучасному світу. А відтак, каже експерт, одного лише питання про конкретні навички, які потрібно здобувати, замало. «Треба мати відповідь не на одне питання «чому вчитися?», а на сім базових питань», - пояснює він.

Співаковський зазначає, що свої висновки базує на дослідженні освітніх систем багатьох країн. За його словами, ключовим стало питання «навіщо вчитися?», на яке можна дати багато логічних відповідей. «Наприклад, вчитися для себе, або щоб вступити до університету, або щоб здати ЗНО, або щоб добре заробляти і ще багато відповідей. Але під різні відповіді «навіщо вчитися?», будуть різні відповіді «чому вчитися», - розповідає гість програми.

Далі, каже експерт, виникає логічне питання «як?», адже світовий досвід знає десятки технологій навчання. Після цього, додає Співаковський, вже йде питання «хто?», адже є не лише вчителі, але й люди з різними субпрофесіями. «Наступні питання, які виникають, це «де вчитися?»і «скільки за це треба платити?», - зазначає він.

Отже, гість програми підсумовує, що Україна зможе реформувати свою освітню систему, лише знайшовши сім відповідей на ці питання.

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