Как Украина может сегодня реформировать свою образовательную систему? Этот вопрос рассматривает основатель школы Владимир Спиваковский в программе «Знай наших» с политологом Тарасом Загородним.

Как утверждает гость программы, сейчас можно наблюдать много нелепых ситуаций в социальной, политической и экономической сфере, но одновременно происходит смена эпох - от индустриальной до информационной. «Я считаю, что сейчас самое благоприятное время для того, чтобы осуществлять перевороты в тех отраслях, которые переходят в глобальный мир», - подчеркивает Спиваковский.

Также он не забывает и о пандемии, и о кризисе - все это также влияет, а потому старая образовательная система не соответствует современному миру. Следовательно, говорит эксперт, одного лишь вопроса о конкретных навыках, которые нужно приобретать, мало. «Надо иметь ответ не на один вопрос «чему учиться?», а на семь базовых вопросов», - объясняет он.

Спиваковский отмечает, что свои выводы основывает на исследовании образовательных систем многих стран. По его словам, ключевым стал вопрос «зачем учиться?», на который можно дать много логических ответов. «Например, учиться для себя, или чтобы поступить в университет, или чтобы сдать ЗНО, или чтобы хорошо зарабатывать и еще много ответов. Но под разные ответы «зачем учиться?», будут разные ответы «чему учиться», - рассказывает гость программы.

Далее, говорит эксперт, возникает логичный вопрос «как?», ведь мировой опыт знает десятки технологий обучения. После этого, добавляет Спиваковский, уже идет вопрос «кто?», ведь есть не только учителя, но и люди с различными субпрофессиями. «Следующие вопросы, которые возникают, это «где учиться?» и «сколько за это надо платить?», - отмечает он.

Итак, гость программы заключает, что Украина сможет реформировать свою образовательную систему, только найдя семь ответов на эти вопросы.

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