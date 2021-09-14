О событиях 2017 года, когда Украина оказалась в центре политического скандала в США, политический консультант, экс-дипломат Андрей Телиженко рассказал в программе «On target с капитаном Гари Табах».

«Я пытался эту информацию донести в Украине. Когда победил Трамп, они знали, что Украина в этом (во вмешательстве в выборы – Ред.) принимала участие, только нужно поменять посла, и все было бы хорошо. Поменять страничку, новые люди, кто-то должен был понести ответственность, и не было бы той ситуации, в которой находится Украина. Этого Порошенко не сделал, хотя доносили и неофициальными каналами, не только я, а и другие люди», - говорит он.

По его словам, к этим рекомендациям не прислушались.

«В январе 2017 года вышла статья, где эта госпожа Чалупа от Демократической партии подтверждает все то, что я говорил, и то, что она делала. Гордость, что она этим занимается против Трампа, против «дьявола». Тогда Байден, это был его последний визит в Украину, дал эту статью читать Порошенко. Тот меня вызывает на ковер, я как бы частный гражданин, уже нигде не работаю, работаю в его команде, но выступил как бы со своей личной позицией», - отмечает экс-дипломат.

После этого начались обвинения в его адрес.

«Я пытался еще в то время как-то сказать американскому посольству, что реформы идут неправильно в Украине, что надо что-то менять, надо что-то делать, потому что это моя страна. То, что ваши деньги вы отмываете непонятно как – это полбеды. А то, что это моя страна – это в первую очередь. Правоохранительные органы не работают, так называемые антикоррупционные органы не работают. Система развалена, кому-то это выгодно было. Я был против этого. Тогда мне полностью сказали, что ты русский агент, шпион», - говорит Телиженко.

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