Украинскому дипломату в прошлом Андрею Телиженко «повезло» попасть под санкции в разных странах. В Соединенных Штатах – за сотрудничество с Андреем Деркачом, фигурантом кассетного скандала. В Украине – за санкции в США. О своем отношении к этой истории Телиженко рассказал в программе «On target с капитаном Гар и Табах» .

«Санкции против меня означают, что все мои активы, все что у меня есть, как бы замораживается, и страна это контролирует. И военное судно не имею права поставить в Украине. А я хотел. Сорвали мои планы. Это антиконституционно и незаконно, что они сделали», - отмечает он.

Он напомнил, как американцы также были санкционированы судьями Гаагского трибунала.

«Была такая ситуация при Трампе даже за то, что они вынесли неправильно решение по поводу военных в Ираке. И Нидерланды их не сдали. Они остались судьями, и Америка сняла с них санкции, потому что их страна отстояла, несмотря ни на что. Позиция страны должна быть сильная. Им еще скажут пару ласковых слов по поводу меня и по поводу всего остального», - отмечает он.

Он объяснил, почему принимает участие в политических шоу на телеканалах, которые считают пророссийскими.

«На другие каналы меня не приглашают, потому что есть команда не приглашать. А тут приглашают всех, не только меня. Тут приглашают и из партии Порошенко, и «слуг народа», и из других партий. Там такие перепалки бывают! Разные люди приходят, говорят, кричат», - говорит Телиженко.

Politeka сообщала, что Куса заявил о проблемах внешней политики Украины, которые разоблачил Батумский саммит.