Экономист Юрий Атаманюк в своём блоге высказался о парадах и флагштоках. По его словам, это не повод для гордости.

«Я за любое шоу, но когда это Лас-Вегас и богатая Америка, тогда, пожалуйста, а когда мы в долгах просим деньги, а люди нищие.… Это же всё в контексте военного конфликта: когда нет денег провести пострадавшему операцию или ребенок сирота неизвестно где будет жить», - отметил Атаманюк.

По словам эксперта, он против парадов в случае, если государство не может обеспечить своим людям базовую помощь в тех или иных трагедиях. Также эксперт прокомментировал инициативу власти с флагштоками.

«Очень выгодно делать такие инфраструктурные проекты нетипичными. Когда ты кладешь метр кирпичной кладки, то все знают, сколько стоит кирпич и работа: особо не украдешь. Когда ты делаешь проект а-ля памятник, то он единственный в своем роде и нет возможности дать нормальную оценку», - подчеркнул Атаманюк.

Как отметил эксперт, такие инициативы продуцируются с целью обогатиться. По мнению экономиста, флагштоки и другое – это лишь показуха, которая не подкреплена тем, чем можно было бы гордиться.

Как сообщала Politeka, Атаманюк заявил, что из-за Северного потока-2 Украина лишилась 5 млрд долларов в год.

Также Politeka сообщала, что Атаманюк заявил, что только 1% украинцев считают себя средним классом.