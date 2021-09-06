Економіст Юрій Атаманюк у своєму блозі розповів про важливість середнього класу в розвитку держави. За його словами, середній клас здатний розвивати культуру

«Середній клас – це двигун прогресу будь-якої держави. Якщо ви запитаєте це в розвинених країнах Європи, то вам 80% людей скажуть: «Ми середній клас». Це скаже будь-який вчитель, лікар, працівник держорганів і будь-який висококваліфікований робітник», - зазначив Атаманюк.

За словами експерта, середній клас – це колосальний ринок споживання, який розвиває економіку своїми грошима. Як зазначив Атаманюк, середній клас серйозно фінансує освіту, тому що вони можуть дозволити найняти дітям репетиторів і не тільки муніципальну школу, а й приватну.

«Вони здатні стимулювати туризм, займатися саморозвитком, вкладати гроші в себе. Вони стимулюють розвиток культури, тому що коли людина забезпечена, вирішила питання з квартирою, одягнулась і заправила машину, то вона хоче культури, піти в театр. У нас 1% відносить себе до середнього класу», - підкреслив Атаманюк.

Як зазначив експерт, це говорить про те, що Україна дуже нерозвинена країна. За його словами, людей з нашої країни виштовхують на роботу за кордон.

Як повідомляла Politeka, Атаманюк розповів, куди направлять 2,7 млрд доларів від МВФ.

Також Politeka публікувала слова Атаманюка: Ми на 9 місці в світі по участі держави у формуванні ВВП країни.