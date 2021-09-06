Экономист Юрий Атаманюк в своём блоге рассказал о важности среднего класса в развитии государства. По его словам, средний класс способен развивать культуру
«Средний класс – это двигатель прогресса любого государства. Если вы спросите это в развитых странах Европы, то вам 80% людей скажут: «Мы средний класс». Это скажет любой учитель, врач, работник госорганов и любой высококвалифицированный рабочий», - отметил Атаманюк.
По словам эксперта, средний класс – это колоссальный рынок потребления, который развивает экономику своими деньгами. Как отметил Атаманюк, средний класс серьезно финансирует образование, потому что они могут позволить нанять детям репетиторов и не только муниципальную школу, а и частную.
«Они способны стимулировать туризм, заниматься саморазвитием, вкладывать деньги в себя. Они стимулируют развитие культуры, потому что когда человек обеспечен, решил вопросы с квартирой, оделся и заправил машину, то он хочет культуры, пойти в театр. У нас 1% относит себя к среднему классу», - подчеркнул Атаманюк.
Как отметил эксперт, это говорит о том, что Украина очень неразвитая страна. По его словам, людей из нашей страны выталкивают на работу за рубеж.
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Как сообщала Politeka, Атаманюк рассказал, куда направят 2,7 млрд долларов от МВФ.
Также Politeka публиковала слова Атаманюка: Мы на 9 месте в мире по участию государства в формировании ВВП страны.