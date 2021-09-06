Экономист Юрий Атаманюк в своём блоге рассказал о важности среднего класса в развитии государства. По его словам, средний класс способен развивать культуру

«Средний класс – это двигатель прогресса любого государства. Если вы спросите это в развитых странах Европы, то вам 80% людей скажут: «Мы средний класс». Это скажет любой учитель, врач, работник госорганов и любой высококвалифицированный рабочий», - отметил Атаманюк.

По словам эксперта, средний класс – это колоссальный рынок потребления, который развивает экономику своими деньгами. Как отметил Атаманюк, средний класс серьезно финансирует образование, потому что они могут позволить нанять детям репетиторов и не только муниципальную школу, а и частную.

«Они способны стимулировать туризм, заниматься саморазвитием, вкладывать деньги в себя. Они стимулируют развитие культуры, потому что когда человек обеспечен, решил вопросы с квартирой, оделся и заправил машину, то он хочет культуры, пойти в театр. У нас 1% относит себя к среднему классу», - подчеркнул Атаманюк.

Как отметил эксперт, это говорит о том, что Украина очень неразвитая страна. По его словам, людей из нашей страны выталкивают на работу за рубеж.

Как сообщала Politeka, Атаманюк рассказал, куда направят 2,7 млрд долларов от МВФ.

Также Politeka публиковала слова Атаманюка: Мы на 9 месте в мире по участию государства в формировании ВВП страны.