Политик Николай Томенко в программе «Акценты» рассказал о рейтинге правящей партии в России. По его словам, только половина россиян считает, что они движутся правильным курсом.

«Россию следует всегда бояться каждый день, ночью и рано утром, потому что Гитлер и другие авторитарные диктаторы утром нападают. Я смотрел социологию: проанализировал полугодовую социологию и в июне-июле было наибольшее падение рейтинга всех структур власти «Единой России», - отметил Томенко.

По словам эксперта, в июне-июле рейтинг партии «Единая Россия» в Москве был 15%. Как отметил Томенко, впервые половина населения России поняла, что они движутся куда-то не туда.

«48-49% в России сказали: «Мы идем правильным курсом», - сказал Томенко.

Как отметил политик, когда он был в Чехии, то он мог посмотреть российское телевидение и, по его словам, он увидел два нарратива: социальный подкуп и посыл, что Россия всех спасает.

Как сообщала Politeka, Николай Томенко жестко прошелся по депутатам: «Страна грез».

Также Politeka публиковала слова Томенко: Судебные дела лежат по несколько лет, и их даже не начинают рассматривать