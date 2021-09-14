Политик Николай Томенко в программе «Акценты» рассказал о рейтинге правящей партии в России. По его словам, только половина россиян считает, что они движутся правильным курсом.
«Россию следует всегда бояться каждый день, ночью и рано утром, потому что Гитлер и другие авторитарные диктаторы утром нападают. Я смотрел социологию: проанализировал полугодовую социологию и в июне-июле было наибольшее падение рейтинга всех структур власти «Единой России», - отметил Томенко.
По словам эксперта, в июне-июле рейтинг партии «Единая Россия» в Москве был 15%. Как отметил Томенко, впервые половина населения России поняла, что они движутся куда-то не туда.
«48-49% в России сказали: «Мы идем правильным курсом», - сказал Томенко.
Как отметил политик, когда он был в Чехии, то он мог посмотреть российское телевидение и, по его словам, он увидел два нарратива: социальный подкуп и посыл, что Россия всех спасает.
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Как сообщала Politeka, Николай Томенко жестко прошелся по депутатам: «Страна грез».
Также Politeka публиковала слова Томенко: Судебные дела лежат по несколько лет, и их даже не начинают рассматривать